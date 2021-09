Maltempo in Spagna: piogge torrenziali e inondazioni nel sudest e alle Baleari, situazione critica a Maiorca [FOTO]

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno colpito nelle scorse ore alcune località delle Baleari e del sud e sud-est della Spagna peninsulare, innescando inondazioni, abbattendo alberi, con veicoli rimasti bloccati o trascinati via dalla furia dell’acqua.

Al momento non sono segnalate vittime.

Situazione critica sull’isola di Maiorca, dove i servizi d’emergenza alle 9 di stamattina aveva già ricevuto 90 richieste d’intervento: i media locali riportano picchi di 124 litri per metro quadrato di pioggia in poche ore (17 in soli dieci minuti) e almeno 80 incidenti, la maggior parte a Port d’Alcúdia, Muro e Pollença.

Danni e disagi anche in località del centro e del sud dell’Andalusia (in particolare in alcune località delle province di Cordova e Granada) e della regione di Murcia.

L’Agenzia Statale di Meteorologia e la Protezione Civile hanno avvisato che anche nelle prossime ore ci potrebbero essere altre forti piogge in zone dell’est, del sud e alle Baleari.