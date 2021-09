Maltempo o UFO? Il VIDEO quasi surreale che arriva dalla Francia

MeteoWeb

A causa del maltempo che ormai da ore imperversa sulla Francia, sono numerose le immagini diffuse dagli stessi cittadini attraverso i social. In un video pubblicato su una pagina francese dedicata al meteo è possibile vedere una scena quasi surreale, dove ad essere riprese con lo smartphone sembrano quasi luci extraterrestri. “Quando gli UFO sbarcano su Montpellier durante il temporale per atterrare in incognito (guardate bene le palle luminose) – si legge a corredo del video –. Più seriamente, il temporale è violento ma in movimento e sta attraversando rapidamente Montpellier diretto verso la baia di Aigues-Mortes”.