Maltempo Pavia: tornado investe Roncaro, funnel cloud in zona Vallone e a Magherno [FOTO e VIDEO]

Nell’ambito della forte ondata di maltempo che sta colpendo il Nord Italia in queste ore, numerose segnalazioni giungono dalla provincia di Pavia su un tornado che si è generato a Roncaro.

Nel video è nettamente visibile il vortice in graduale riassorbimento, che però in precedenza aveva creato danni (alberi e rami caduti, foto nella gallery).

Altre segnalazioni giungono dalla zona Vallone di Pavia e da Magherno, dove sono stati avvistate funnel cloud (nubi a imbuto, foto nella gallery).

