Maltempo: prorogato lo stato d’emergenza in alcune province venete e liguri

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato: la proroga per ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza; la proroga per ulteriori sei mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della regione Liguria“. E’ quanto si legge nella nota di chiusura del Consiglio dei Ministri.