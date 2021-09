Maltempo nel Lazio: domani scuole chiuse a Tuscania

MeteoWeb

Il nubifragio che ha colpito Tuscania (Viterbo) non ha risparmiato le scuole. I plessi comunali, infatti, hanno subito alcuni danni di natura alluvionale e per ospitare di nuovo le studentesse e gli studenti sono necessari servizi di messa in sicurezza e di prevenzione igienico-sanitaria. E’ per questo che il primo cittadino di Tuscania Fabio Bartolacci ha emanato un’ordinanza di chiusura della scuola dell’infanzia e della scuola media per la giornata di domani, martedì 28 settembre.

I Vigili del fuoco, da questa mattina, stanno lavorando nel territorio comunale: sembra che anche alcune abitazioni abbiano avuto problemi di allagamento.