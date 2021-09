Maltempo Valle d’Aosta, allagamenti e colate detritiche: interventi a Sarre, Cognein e Chevril [FOTO]

MeteoWeb

Causa maltempo, nelle notte i Vigili del fuoco hanno effettuato alcuni interventi in Valle d’Aosta. Le squadre – spiegano i pompieri in una nota – sono intervenute prima a Sarre per l’allagamento di un piano interrato. Quasi in concomitanza, i volontari del distaccamento di Saint-Pierre sono intervenuti in località Cognein per un problema analogo.

Intervento congiunto per i vigili del fuoco professionisti e i volontari di Aymavilles per una colata detritica sulla strada regionale 47, all’altezza dell’abitato di Chevril. La viabilità non è mai stata interrotta ma si è reso necessario l’intervento dei mezzi movimento terra per ripulire i circa 200 metri di corsia ricoperti di fango. Sul posto anche la sindaca Loredana Petey e il personale del Corpo forestale valdostano.

