Maltempo Varese, allagamenti, crolli e automobilisti bloccati: situazione critica a Jerago Con Orago, Busto Arsizio e Solbiate Arno [FOTO]

Violenti temporali hanno colpito nelle scorse ore la provincia di Varese, provocando diversi allagamenti: oltre cinquanta le richieste di soccorso giunte alla centrale provinciale dei vigili del fuoco per automobilisti rimasti bloccati a bordo delle loro auto, allagamenti e piante o rami divelti dal vento.

Particolarmente colpite le zone di Jerago Con Orago, Busto Arsizio e Solbiate Arno.

A causa delle forti piogge che si sono abbattute questa mattina nel Varesotto, una parete di contenimento è crollata a Jerago Con Orago: sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Varese, per sgombrare la strada dai detriti. Il crollo ha interessato anche una tubatura del gas.

A Busto Arsizio (Varese) un’auto è rimasta sommersa dall’acqua, in un sottopasso limitrofo alla stazione ferroviaria.

Il Comune ha diramato un avviso in cui chiedeva ai cittadini di prestare attenzione e loro di non uscire di casa.

Al momento si segnalano ben 123 mm di accumulo a Varese città, 126 mm a Cavagnano, 125 nella frazione Oriano di Sesto Calende, 111 a Castronno, 108 mm a Borgnana, 88 mm a Jerago con Orago, 86 mm a Cavaria, 81 mm a Tradate.

A causa di un allagamento avvenuto a seguito delle forti piogge in corso, la carreggiata in direzione Vergiate della SS336 ‘dell’Aereoporto di Malpensa’ è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 5,500 al km 5,000, all’altezza del territorio comunale di Gallarate, in provincia di Varese: lo comunica l’Anas. Le squadre sono sul posto per la pulizia della carreggiata su cui si sono riversati fango e detriti e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

