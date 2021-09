Grande manifestazione contro il Green Pass a Trieste: migliaia di persone in corteo – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oltre 5.000 persone si sono riunite ieri sera per protestare contro il Green Pass a Trieste. Tra bandiere tricolore e slogan contro la certificazione verde, la folla si è radunata in Piazza della Borsa alle ore 18:15 circa e ha dato vita ad un corteo per le strade della città, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

“No Green Pass” e “Libertà” gli slogan urlati dai manifestanti in protesta, continuata per tutta la serata. Il corteo si è concluso a Piazza Unità d’Italia.