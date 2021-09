Massoneria, Bisi (Grande Oriente): “Green Pass obbligatorio anche per entrare in loggia”

MeteoWeb

“Si entra in loggia solo con il Green Pass, che noi abbiamo stabilito come obbligatorio; la stessa prescrizione varrà ovviamente per l’evento che terremo nei giorni 1 e 2 ottobre al PalaCongressi di Rimini per il tradizionale raduno annuale della gran loggia, cui parteciperanno circa 2.500 persone“. Così all’AdnKronos il gran maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi, l’organizzazione della massoneria più rappresentativa. “Per cui – spiega Bisi – da noi si entra solo se si è vaccinati, o con il tampone nelle 48 ore precedenti o se si è guariti dal Covid. E per entrare si dovranno superare tre passaggi per tre controlli: fuori dalla sede per mostrare il Green pass con il documento di identità personale, all’ingresso per la misurazione della temperatura corporea, al varco con la lettura ottica del QrCode specifico per l’evento. E l’intero staff addetto all’organizzazione e all’accoglienza degli accreditati è vaccinato con doppia dose”.

Il titolo dell’evento sarà ‘Fratelli in viaggio per riveder le stelle’ e verrà preceduto dalle celebrazioni del 20 settembre, ricorrenza della breccia di Porta Pia con la presa di Roma e la fine dello Stato Pontificio, il cui manifesto recita ‘Libertà è responsabilità’, dove “la parola da sottolineare è il verbo, perché la libertà presuppone appunto che sia affiancata dalla responsabilità. Anche in questa epoca contrassegnata dalla pandemia per il Covid: io sono vaccinato e come me lo è la gran parte dei miei fratelli massonici“, sottolinea il gran maestro del Grande Oriente.