Meteo, le temperature minime di oggi: +23°C a Ponza, Ventotene e Capaci, +22°C a Trieste, Reggio Calabria e Messina

Le previsioni meteo per la seconda parte di settembre continuano a essere impostate verso un tempo mediamente instabile per via di una circolazione abbastanza ricorrente dai quadranti occidentali o nordoccidentali. Una prima fase, dal 15 al 20 del mese, sarebbe all’insegna di aria più umida atlantica.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 13 Settembre 2021, in alcune località italiane: