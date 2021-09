Meteo, le temperature minime di oggi: +3°C a Serra San Bruno e Roccaraso, +5°C a Cortina d’Ampezzo, +23°C ad Agrigento

MeteoWeb

Le previsioni parlano di un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola, in particolare al Nord. Già la prossima notte, tra sabato e domenica, è previsto un consistente aumento di nubi tra Piemonte e Liguria, con rovesci e temporali via via più diffusi su Liguria, Piemonte, Emilia e Lombardia.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 25 Settembre 2021, in alcune località italiane: