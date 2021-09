Meteo, le temperature minime di oggi: +23°C a Licata, +22°C a Ponza, Ventotene e Agrigento, +14°C a Prato e Pesaro

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni preannunciano diffusa variabilità.

La circolazione per sabato 2 sarebbe ancora settentrionale, in linea generale, con aria un po’ più asciutta, ma con residue piogge sparse sulle aree tirreniche peninsulari, qualcuna più intensa sulla Sicilia.

Più dinamico, invece, si annuncia il tempo di domenica 3 ottobre.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 28 Settembre 2021, in alcune località italiane: