Meteora “veramente luminosa” illumina i cieli di Francia e Regno Unito [FOTO e VIDEO]

Una meteora “veramente luminosa” è stata avvistata sul Canale della Manica: numerose le segnalazioni dal sud del Regno Unito e dal nord della Francia.

È stata osservata intorno alle 22:45 ora di Greenwich di domenica scorsa e catturata mentre entrava in atmosfera nel Jersey.

La meteora aveva probabilmente le dimensioni di una manciata di pietre, ha stimato Jim Rowe della UK Fireball Alliance, secondo cui probabilmente era un pezzo di asteroide o cometa che è entrato nell’atmosfera a “velocità piuttosto elevata e con un angolo abbastanza basso“, ha spiegato alla BBC. È esplosa quando “la pressione dell’atmosfera è diventata eccessiva“.

Secondo Rowe migliaia di asteroidi più piccoli sono debolmente visibili ogni notte, mentre quelli “veramente luminosi” come quello di domenica si osservano in Gran Bretagna solo tre o quattro volte l’anno.

“Quando ha colpito l’atmosfera era molto più grande, ma quello che in realtà vedi quando arriva come una meteora è quando viene distrutto dal calore e dalla pressione che si genera quando colpisce l’atmosfera,” ha concluso Rowe.