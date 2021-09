Missione record per Mark Vande Hei: l’astronauta della NASA rimarrà sulla Stazione Spaziale per 353 giorni

MeteoWeb

L’astronauta della NASA Mark Vande Hei rimarrà sulla Stazione Spaziale Internazionale fino a marzo e la sua permanenza sarà da primato.

L’estensione della missione, prevista prima del lancio di Vande Hei ad aprile, vedrà l’astronauta veterano trascorrere circa 353 giorni sul laboratorio orbitante: ciò batterà il record esistente di volo spaziale singolo più lungo di un astronauta americano (340 giorni, attualmente detenuto da Scott Kelly).

“E’ emozionante“, ha detto Vande Hei in un video girato sulla Stazione. “Penso che tutti gli astronauti siano esploratori nel cuore“, ha aggiunto. “Non vedo l’ora, come essere umano, di capire come ci si sente a fare una cosa del genere“.

Nel video, Vande Hei spiega che vede il soggiorno prolungato come un modo cruciale per iniziare a capire come il corpo umano reagisce ai lunghi voli spaziali che saranno necessari per visitare destinazioni dello Spazio profondo come Marte.

In genere, le visite alla ISS durano circa 6 mesi e mezzo, mentre un viaggio di andata e ritorno su Marte richiederebbe probabilmente più di 2 anni.

“Grazie, Mark, per la tua dedizione alla NASA e alla ricerca che preparerà l’umanità per le missioni Artemis sulla Luna e poi su Marte,” ha scritto in un tweet l’amministratore della NASA Bill Nelson, congratulandosi con l’astronauta per l’estensione della missione.

L’annuncio arriva tre settimane dopo che la NASA ha ritardato una passeggiata spaziale a causa di un problema medico, che in seguito si è rivelato essere un nervo schiacciato nel collo di Vande Hei. L’astronauta, che originariamente doveva unirsi all’attività extraveicolare, è stato sostituito dall’astronauta della Japan Aerospace Exploration Agency Akihiko Hoshide. Vande Hei ha supportato l’attività dall’interno della Stazione.

L’estensione della missione non è una sorpresa, tuttavia, come ha chiarito Vande Hei durante il video: “La mia famiglia è stata preparata per questo, sono stato preparato per questo, è qualcosa che ci aspettavamo“, ha detto, spiegando che medita ogni giorno e parla spesso con la sua famiglia per gestire l’isolamento che deriva dal volo spaziale di lunga durata.

Il prolungamento del soggiorno è possibile grazie a un breve volo che la controparte russa della NASA, Roscosmos, lancerà il mese prossimo. Il 5 ottobre, un cosmonauta veterano, un attore e un regista saliranno a bordo di una capsula Soyuz per trascorrere circa due settimane nel laboratorio orbitante per girare un film soprannominato “Challenge”. I due passeggeri occuperanno il ​​posto di Vande Hei, così come quello del suo compagno di equipaggio russo, Pyotr Dubrov, che rimarrà anche lui in orbita fino a marzo.

Sebbene l’estensione della missione vedrà Vande Hei posizionarsi innanzi ai veterani di volo di lunga durata della NASA, l’astronauta ha affermato che il record non riguarda lui e non intende riposare sugli allori.

“Non credo che sia un record che attribuirei a me, è un record che attribuirei al nostro programma spaziale“, ha detto Vande Hei. “Mi aspetto che questo record venga battuto e che sarà un ulteriore successo per il nostro programma spaziale“.