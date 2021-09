Monsoni killer in Pakistan: altri 18 morti, 182 da inizio stagione

MeteoWeb

Le piogge monsoniche stanno provocando altre vittime in Pakistan: il bilancio nel Paese ha raggiunto 182 morti, con gli ultimi 18 decessi registrati in un incidenti legato alla pioggia.

Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA), la provincia più colpita è quella nordoccidentale del Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Durante l’attuale stagione monsonica, 263 case sono state completamente distrutte e altre 262 case sono state parzialmente danneggiate in tutto il Paese.