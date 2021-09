Montagna, ghiacciaio di Planpincieux: rientrato l’allarme, riapre anche l’ultima strada

MeteoWeb

Le temperature in quota si sono abbassate, e sono state revocate le misure di sicurezza relative al monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux: lo ha reso noto il Comune di Courmayeur.

“Come emerge dal report di allertamento sintetico redatto a cadenza giornaliera dalla Fondazione Montagna Sicura non sono state rilevate criticità nei valori monitorati per l’evoluzione dinamica del ghiacciaio,” si spiega.

Riaperta anche la strada poderale per le baite di Rochefort: è transitabile dalle 17 di ieri, mercoledì 29 settembre. “Il sistema di monitoraggio e allertamento regionale è sempre attivo così come quello comunale di gestione della strada della val Ferret,” ha precisato il Comune di Courmayeur.