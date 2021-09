Montagna, intervento in Aspromonte: escursionista ferito soccorso nella notte presso la Diga del Menta

MeteoWeb

Si è concluso in tarda notte l’intervento iniziato nel pomeriggio presso la Diga del Menta, in Aspromonte. La Centrale Operativa del 118 di Reggio Calabria ha allertato la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Aspromonte per un escursionista che, dopo una rovinosa caduta, si è procurato una lussazione ad una spalla. Una squadra di tecnici della stazione Aspromonte ha prontamente raggiunto il ferito che si trovava presso la Diga del Menta.

L’escursionista è stato imbarellato, dopo aver immobilizzato la spalla, e consegnato all’ambulanza del 118 attraversando la fiumara prima e lungo il sentiero di risalita successivamente.

Intervento estremamente impegnativo ha visto una intensa collaborazione con i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e Gambarie.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

Attivato anche il V Reparto Volo della Polizia di Stato.