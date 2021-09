Misteriosa moria uccelli marini in Scozia e Inghilterra: centinaia di carcasse sulle coste

MeteoWeb

Una misteriosa moria di uccelli marini ha lasciato le carcasse di centinaia di esemplari di varie specie lungo le coste orientali della Scozia e dell’Inghilterra del nord. Il Centro britannico per l’Ecologia e l’Idrologia (CEH) sta indagando sulle cause di morte degli uccelli, che per la maggior parte sono urie, ma con molti esemplari anche di pulcinella di mare, gazza marina e gabbiano.

La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), in attesa di conoscere le cause della moria, ha espresso l’opinione che i cambiamenti climatici stiano amplificando i fattori che mettono in pericolo gli uccelli marini. “Fenomeni meteorologici estremi, inquinamento e malattie possono uccidere gli uccelli marini“, sottolinea l’associazione ornitologica. “Se poi i pesci che fanno da preda scarseggiano, la fame indebolisce la popolazione di uccelli marini”.