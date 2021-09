Nei pronto soccorso il Green pass non vale: anche i vaccinati devono sottoporsi a tampone

MeteoWeb

Per entrare nei pronto soccorso è previsto l’obbligo di tampone negativo, anche per i muniti di green pass, “Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare”. E’ quanto si legge tra le disposizione appena varate dal governo.

Il tampone, a cui già da inizio pandemia – ovvero marzo 2020 – si viene sottoposti direttamente nel momento in cui si arriva in ospedale, viene fatto direttamente sul posto. Ma non solo: l’estensione del Green Pass non cambia le cose. Anche chi è vaccinato con doppia dose, per entrare in ospedale, deve sottoporti a tampone, esattamente come tutti gli altri.