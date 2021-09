“Non sono una no-vax ma per il passaporto vaccinale è come se lo fossi”: la vicenda di Codi dopo la grave reazione al vaccino anti Covid

MeteoWeb

“Come la maggior parte dei canadesi, ero ansiosa per il lancio del vaccino COVID-19: era la nostra via d’uscita dalla pandemia per tornare alla normalità“. E’ quanto scrive sulla CBC online Codi Darnell, che ha avuto una reazione avversa al vaccino anti COVID-19. “A 33 anni, senza alcun motivo per avere priorità, non ero la prima della lista. Nelle settimane in cui aspettavo il mio turno osservavo lo svolgersi delle varie operazioni. Per primo è stato chiamato mio ​​marito, che lavora nel settore sanitario, e ha avuto la sua prima dose. Man mano che il sistema procedeva in base alle priorità di età sono stati chiamati i miei genitori, suoceri, amici e fratelli. Era maggio quando ho ricevuto il messaggio che toccava a me”, racconta la donna.

“La puntura in sé è stata indolore, ma entro 10 minuti dall’inoculazione la mia lingua diventava spessa e pizzicava come se avessi divorato sacchi di sale e aceto. Ho perso rapidamente la capacità di deglutire e ho avuto le vertigini“, ricorda Codi. “Un medico mi ha poi fatto un’iniezione di adrenalina nella gamba mentre ero sdraiata dietro la tenda di osservazione del centro di vaccinazione. E mentre giacevo lì, con le convulsioni per l’adrenalina che scorreva nel mio corpo, il dottore disse: “Probabilmente dovrai fare la tua seconda dose in ospedale”. Tutto è sembrato fermarsi in quel momento. Sbattei le palpebre, sicuro che stesse scherzando ma anche colpito dallo sguardo serio sul suo viso che suggeriva il contrario. Feci una mezza smorfia battendo i denti e dissi: “È carino che pensi che lo farò di nuovo”. Fu allora che arrivò l’ambulanza“.

“Quattro ore e un brutto livido indotto dalla flebo dopo sono stato dimessa dal pronto soccorso. Esausto e in preda all’incredulità, tornai a casa, decisa a diventare membro della società dei vaccinati con una sola dose! Non perché sia un no-vax. Tutte le altre mie vaccinazioni sono aggiornate e tutti nella mia famiglia, da mio marito ai miei fratelli, hanno continuato a ricevere una doppia dose contro il COVID proprio come previsto, ma io ho avuto una grave reazione allergica che ha richiesto un intervento medico. E, almeno nelle mie esperienze, non viene chiesto spesso alle persone di farsi iniettare ciò a cui sono allergici direttamente nei loro corpi. In effetti, si cerca attivamente di evitare queste cose, motivo per cui non pensavo che avere una sola dose sarebbe diventato un problema“, precisa la donna.

“Personalmente, mi sento a mio agio nell’andare avanti con qualunque immunità mi offra la mia singola dose, sapendo che, a causa della mia età e della mia salute generale, le mie possibilità di malattie gravi e di morte sono infinitesimamente piccole. Quindi, quando il governo della Columbia Britannica ha annunciato i suoi piani per un passaporto per i vaccini che non avrebbe incluso le esenzioni mediche, ero devastata. Mentre leggevo il comunicato stampa, i miei figli hanno visto le lacrime raccogliersi nei miei occhi e volevano sapere cosa c’era che non andava. Ho spiegato loro del passaporto vaccinale e come, senza due dosi, non mi sarebbe più permesso fare certe cose. Non potremmo andare al cinema o uscire a cena. Non potrei guardare le loro esibizioni sul palco o andare in palestra“, spiega la donna.

“Queste attività – tutte ritenute “non essenziali” dal governo – sono cose che giocano un ruolo fondamentale quando si tratta di tenere sotto controllo la mia salute mentale. Soprattutto durante i mesi autunnali e invernali. Mia figlia, a sei anni, ha detto: “Non sanno che hai avuto una reazione allergica? Non è giusto!” Tutto quello che potevo fare era alzare le spalle e essere d’accordo con lei. Perché non è giusto. Il mio corpo ha rifiutato il vaccino. Punto. Mi è stato iniettato nel braccio e il mio corpo ha detto “No”. È una reazione al di fuori del mio controllo e vengo ostracizzato per questo“, conclude Codi impotente di fronte alle decisioni governative.