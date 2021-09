Noto integratore alimentare contaminato da ossido di etilene: scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per un noto integratore alimentare contaminato da ossido di etilene. Si tratta del prodotto di Lenicod a marchio Comple.med, prodotto da Blue Lotus Srl, in via Maggetti ad Urbino. Il lotto interessato dal richiamo è il n°5962, data di scadenza indicata in 01/2023. Il richiamo si è reso necessario per “presenza nell’estratto Bamboosa di tracce di ossido di etilene“.

I consumatori che hanno già acquistato il prodotto non devono consumare ma riconsegnare al punto vendita dove è stato acquistato.