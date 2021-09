Noto integratore alimentare richiamato dal mercato: alcuni lotti sono contaminati da ossido di etilene

MeteoWeb

Gsk Consumer Healthcare S.r.l. richiama alcuni lotti di Polase Difesa Inverno – Confezioni da 14/28 bustine da 7,1 g. Il motivo del richiamo è indicato in presenza di tracce di ossido di etilene in concentrazioni superiori ai limiti consentiti all’interno di un ingrediente. Marchio del produttore: S.I.I.T, via Ariosto 50/60 – 20090 – Trezzano sul Naviglio. Chiunque fosse in possesso di confezioni riconducibili ai lotti di prodotto richiamato è pregato di sospenderne il consumo e restituirli al punto vendita. I prodotti con numero di lotto differente non sono oggetto di richiamo e, come tali, rimangono regolarmente in commercio e interamente utilizzabili.

Ecco i numeri dei lotti ritirati:

GU239 e GU238 – Data di scadenza: 30/06/2023

DT256 – Data di scadenza: 30/04/2023

Nel modulo di richiamo si legge: “Per eventuali informazioni Vi invitiamo a contattare il numero verde di Gsk Consumer Healthcare S.r.l. 800931556 oppure a scrivere al seguente indirizzo e-mail: it.servizio-consumatori@gsk.com“.