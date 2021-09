Oggi 16 incendi in Sardegna: bruciati 48 ettari, elicotteri e Canadair in azione

MeteoWeb

Gli incendi non danno tregua alla Sardegna. Oggi sono 16 i roghi segnalati su tutto il territorio regionale, per due di questi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema antincendio, anche mezzi aerei. Sono andati in fumo oltre 48 ettari tra sugherete, pascoli ed eucalipteto.

In particolare a Bonorva, in Provincia di Sassari, lo spegnimento del rogo è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Bonorva, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalle basi operative di Anela, Bosa e Farcana. Si è reso inoltre necessario l’intervento di un Canadair stanziato all’aeroporto di Olbia. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa, Giave e Pozzomaggiore e due squadre delle compagnie barracellari di Bonorva e Giave. L’incendio ha percorso una superficie di circa otto ettari di sughereta e pascolo arborato. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica.

A Nuraminis, Sud Sardegna, le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della stazione del Corpo forestale di Dolianova e dal Gauf di Cagliari, coadiuvati dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto. È intervenuta una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Monastir e una squadra di volontari dell’associazione di Monastir Orsa S.Lucia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 30 ettari di incolto e 10 ettari di eucalipteto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.20.