Ancora incendi in Sardegna: oggi segnalati 17 roghi, intervento dei mezzi aerei

MeteoWeb

Gli incendi non smettono di colpire la Sardegna, nonostante il grande caldo sia ormai alle spalle. Oggi sono stati segnalati 17 roghi su tutto il territorio regionale, i più gravi si sono registrati a Silanus (Nuoro) e a Bonorva (Sassari), dove le fiamme hanno devastato in totale circa 12 ettari di macchia mediterranea e pascoli. Qui sono intervenuti anche i mezzi aerei per aiutare le squadre a terra nelle operazioni di spegnimento.

In particolare, nelle campagne di Silanus, l’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 15. A Bonorva le fiamme hanno percorso una superficie di circa due ettari di pascoli arborati e cespugliati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.20.