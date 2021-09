Oggi inizia l’Autunno: Google celebra l’Equinozio con un simpatico Doodle

MeteoWeb

Google celebra l’Autunno 2021 con un Doodle: il popolare motore di ricerca ha pubblicato sulla pagina dedicata il Doodle realizzato per l’Equinozio, il Primo Giorno della Stagione Autunnale 2021 nell’Emisfero Boreale.

Il “passaggio di consegne” tra Estate e Autunno avverrà oggi alle 19:21 UTC, 21:21 ora italiana.

L’origine della parola “Autunno” si fa risalire al participio passato del verbo latino “augere”. Augere, che significa “aumentare”, “arricchire”, diventa – con il suo participio passato – “auctus”, a cui è stata associata la desinenza -mnus. Da qui autumnus, da cui poi tutte le lingue neolatine hanno tratto il nome della terza stagione dell’anno (Otoño in spagnolo, Automne in francese, Outono in portoghese, ed anche in inglese si dice Autumn – mentre negli Stati Uniti è più comune il termine “Fall”).

