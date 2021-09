Oggi la Norvegia torna alla normalità pre-pandemia: eliminate tutte le restrizioni anti Covid

MeteoWeb

In Norvegia la pandemia resta un (non troppo lontano) ricordo. Il governo ha infatti deciso di tornare alla normalità: da oggi verranno eliminate nel Paese tutte le restanti misure restrittive anti Covid, incluso il distanziamento sociale. Ad annunciarlo nei giorni scorsi, come si legge sul Guardiano, è stata la premier Erna Solberg.

Questo è il quarto ed ultimo step del Paese nordeuropeo verso il ritorno alla normalità pre-Covid, che arriva dopo numerosi rinvii a causa di focolai di infezioni. Da oggi dunque non sarà più obbligatorio il distanziamento sociale, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti potranno tornare alla loro piena capacità, come ha precisato Solberg durante una conferenza stampa.

“Sono trascorsi 561 giorni da quando abbiamo introdotto le misure più severe in Norvegia in tempo di pace… ora è giunto il momento di tornare a una normale vita quotidiana“, ha detto la premier. “In breve, ora possiamo vivere normalmente“, ha aggiunto.

Secondo l’istituto di sanità pubblica norvegese, circa il 76% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, mentre il 67% è completamente vaccinato.

Insomma, speriamo che la Norvegia faccia da apripista e che molte più nazioni, con percentuali simili se non superiori di vaccinati, facciano lo stesso. In barba a distanziamenti, green pass e altre restrizioni che, dopo quasi due anni di pandemia e dopo milioni di persone vaccinate, diventano quasi più deleteri che utili.