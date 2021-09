Operatore del 118 stroncato dal Covid: Gabriele “era stato tra i primi a vaccinarsi, faceva tamponi regolarmente”

MeteoWeb

E’ morto giovedì scorso, stroncato dal Covid, Gabriele Gazzani, 61 anni: operatore del 118, era ricoverato nel reparto Pneumologia al Santa Maria delle Croci di Ravenna, e le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente per una complicazione.

In quanto operatore sanitario, Gazzani è stato tra coloro che hanno partecipato al Vaccine day il 27 dicembre, il primo giorno in cui è stato somministrato il vaccino in tutta Italia. La seconda dose di Pfizer è arrivata poi nella seconda metà di gennaio.

“Si era vaccinato eccome, da molto tempo: era stato tra i primi a farlo, e lui diceva che periodicamente si sottoponeva anche a tampone. Ma si vede che doveva andare così,” ha dichiarato al Resto del Carlino la sorella Gabriella Gazzani.

“Gabriele si era accorto di avere il Covid per via dei sintomi, e faticava a respirare. L’ho sentito l’ultima volta una settimana fa, poi non è stato più possibile e purtroppo non è stato possibile nemmeno andare a trovarlo, per via delle restrizioni del virus. Non abbiamo avuto modo di stargli vicino. Ci avevano detto che sembrava stabile, poi tutt’a un tratto è peggiorato“.