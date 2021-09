Papa Francesco: “ci sono no vax tra i cardinali, uno è ricoverato”

MeteoWeb

Sui vaccini anti-Covid, “anche nel collegio cardinalizio ci sono alcuni negazionisti: e uno di questi, poveretto, è ricoverato col virus“. Lo ha detto Papa Francesco, rispondendo ai giornalisti durante il volo di ritorno dalla Slovacchia. “In Vaticano sono tutti vaccinati, tranne un piccolo gruppetto che si sta studiando come aiutare”, ha aggiunto.

L’aborto è “un omicidio”, è come “affittare un sicario per risolvere un problema“, ma sulla comunione ai politici che difendono la possibilità di scelta delle donne “i vescovi devono agire come pastori: nella storia della Chiesa, tutte le volte che i vescovi hanno gestito un problema non come pastori si sono schierati sul versante politico“, ha affermato il Pontefice.

“Il matrimonio è solo tra un uomo e una donna: è un sacramento e la Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti. Ma ci sono leggi che civilmente cercano di aiutare tanta gente di orientamento sessuale diverso: è importante aiutare la gente, ma senza imporre cose che, per loro natura, nella Chiesa non vanno“, ha detto il Papa. Il Pontefice ha fatto anche l’esempio della legge francese sui Pacs, “senza però che questo abbia a che vedere con le nozze omosessuali: possono usarli ma il matrimonio come sacramento è uomo-donna”.