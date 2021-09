Biden lancia un piano contro il caldo estremo negli USA, “killer numero 1 legato agli eventi meteo”

MeteoWeb

Nel giorno del vertice sul clima che apre l’assemblea generale dell’Onu, il presidente statunitense Joe Biden lancia un piano per rispondere alla minaccia del caldo estremo, che continua a causare danni e vittime in USA, diventando “il primo killer a livello nazionale legato agli eventi meteo”.

La situazione sul clima e’ “un codice rosso che lampeggia”, occorre agire e l’amministrazione Biden non lascera’ che gli americani affrontino questa minaccia da soli, ha detto Joe Biden, in una nota in cui preannuncia la mobilitazione dell’amministrazione per affrontare in particolare il caldo estremo. Dopo le super-tempeste, gli incendi e le inondazioni nelle ultime settimane, “un altro disastro climatico e’ in agguato: il caldo estremo. E’ sempre piu’ frequente e feroce, minaccia le comunita’ in tutto il Paese, e’ il principale killer, rappresenta una minaccia imminente per milioni di lavoratori americani, per i bambini nelle scuole senza aria condizionata, per gli anziani nelle case di cura e in particolare per le comunita’ svantaggiate. Ma la mia amministrazione non lascera’ che gli americani affrontino questa minaccia da soli. Oggi sto mettendo in campo uno sforzo di tutto il governo per proteggere i lavoratori, i bambini, gli anziani e le comunita’ a rischio dal caldo estremo“, assicura Biden.

“L’anno scorso il clima estremo e’ costato all’America 99 miliardi di dollari di danni e supereremo quel record nel 2021. Dobbiamo ricostruire tenendo a mente la resilienza; dobbiamo agire, e agire rapidamente, per salvare vite, case, posti di lavoro e industrie e costruire l’economia dell’energia pulita del futuro”, ha sottolineato Biden. L’amministrazione punta a proteggere i lavoratori e le comunita’ con varie azioni, da nuove norme negli ambienti di lavoro alle protezioni arboree nei centri urbani, sino a fornire assistenza alle famiglie per i sistemi di raffreddamento. Le scuole inoltre saranno usate come ‘cooling centers’.