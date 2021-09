Maltempo, piogge e tanti fulmini nell’Anconetano: allagamenti e alberi caduti

MeteoWeb

In questa domenica di metà settembre, il maltempo ha devastato parte del Nord Italia con alluvioni, frane, smottamenti e numerosi tornado tra Lombardia ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio, forti piogge hanno raggiunto anche il Centro. Il maltempo, che ha colpito l’Anconetano con piogge e tanti fulmini, ha costretto i Vigili del Fuoco ad eseguire diversi interventi per liberare strade da alberi e rami caduti ma anche per alcuni allagamenti. Molte delle chiamate si sono concentrate nella zona di Jesi, dove il sottopasso ferroviario di via Pieralisi si è allagato.

Si registrano 27mm di pioggia a Moie, 26mm a Sassoferrato, 22mm a Mergo, 21mm a Camponocecchio, 19mm ad Ancona, 14mm a Jesi.

