Piogge e temporali, al Sud è già autunno. E scatta l’allarme meteo per la “bomba” di maltempo del weekend

Dopo un’estate caldissima, al Sud Italia è già arrivato l’autunno. Da giorni, infatti, si susseguono forti piogge e temporali su gran parte del Mezzogiorno, in modo particolare tra Sicilia, Calabria e Puglia. Forti temporali stanno colpendo da stamattina la fascia orientale della Sicilia e meridionale della Calabria, tra Catania, Messina e Reggio con oltre 50mm di pioggia, tempeste di fulmini e temperature sensibilmente inferiori rispetto alle medie del periodo, con valori di +19/+20°C in pieno giorno nelle zone costiere, come se fossimo già a fine novembre.

In Sicilia, violenti nubifragi stanno colpendo l’hinterland catanese dove soltanto oggi sono caduti 81mm di pioggia a Trecastagni, 47mm a Nunziata di Mascali, 40mm a Mascalucia, 39mm a Riposto, 38mm a San Giovanni La Punta. Sempre in Sicilia spiccano, nelle ultime 72 ore, gli 85mm di pioggia caduti a Scicli e i 76mm di Augusta.

Oltre lo Stretto, a Reggio Calabria è il quarto giorno di pioggia consecutivo e sta piovando copiosamente nell’Aspromonte duramente colpita dagli incendi nel mese di Agosto.

Chi pensa che si tratti di un momentaneo assaggio d’autunno a cui seguirà presto un ripristino dell’estate, solitamente in grande spolvero nel mese di settembre a queste latitudini, dovrà ricredersi alla luce del nuovo ulteriore peggioramento meteorologico in arrivo nei prossimi giorni e in modo particolare tra Venerdì 10, Sabato 11, Domenica 12 e Lunedì 13, quando una nuova violenta ondata di maltempo si abbatterà proprio sul Sud Italia con violenti temporali e piogge torrenziali, come possiamo osservare dalle emblematiche mappe del modello GFS nelle immagini a corredo dell’articolo.

