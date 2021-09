Piogge eccezionali in India: Delhi travolta dal maltempo, settembre è già il mese più piovoso dal 1944

MeteoWeb

Piogge torrenziali si stanno abbattendo su Delhi per il 5° giorno consecutivo. Secondo i dati diffusi dall’India Meteorological Department (IMD) Delhi ha già registrato un record precipitazioni per il mese da 77 anni, e il secondo valore da 121 anni a oggi. I dati dell’IMD riportano infatti di 380,2 mm di pioggia già caduta questo settembre. La capitale è nel caos dal week-end, e le previsioni per la prossima settimana non prospettano alcun miglioramento.

Sui social è virale la foto di un uomo che, circondato da veicoli semisommersi, si affanna a pagaiare, a bordo di un canotto gonfiabile.