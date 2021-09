Maltempo, piogge torrenziali e grandine nel sud della Francia: inondazioni e 12.000 fulmini sull’area – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Météo France ha diramato l’allerta arancione per 7 dipartimenti dell’Occitania per forti temporali e alto rischio inondazioni. Questa mattina, violenti temporali con grandine e tanti fulmini si sono abbattuti su dipartimento del Gard, provocando inondazioni, danni e tanti disagi. Sembra che sul bacino del Vidourle, il cui livello è aumentato di 147cm, siano caduti circa 150mm in meno di 2 ore, mentre grandine di 5cm si è abbattuta sulla località di Boissières (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Nel settore meridionale del Gard, sono segnalate inondazioni, come a Calvisson, e molteplici strade sono interrotte. Da questa mattina, si sono verificati 12.000 fulmini sull’area. Si tratta di temporali violenti che stazionano a lungo sulla stessa area ma comunque localizzati. Ora il forte temporale sta risalendo verso Nîmes, colpita anch’essa da inondazioni.