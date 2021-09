Maltempo, devastanti piogge torrenziali in Spagna: località sommerse nelle province di Huelva e Badajoz – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua a sferzare alcune zone della Spagna, colpite già ieri da alluvioni che hanno provocato danni e disagi. Anche oggi le piogge torrenziali, dovute ad una goccia fredda sul Paese, hanno provocato l’inondazione delle strade, blackout e caduta di alberi nelle province di Huelva e Badajoz, in località come Zafra, Mérida, Villafranca de los Barros e Almendralejo. Quest’ultima località, dove alcune strade d’accesso sono interrotte, è tra le più duramente colpite. Un uomo è stato soccorso dopo essere rimasto bloccato con l’auto nell’acqua alta tra le località di Solana de los Barros e Arroyo de San Serván.

Nella provincia di Huelva, la zona più colpita è la costa occidentale, dove località come La Antilla, Lepe, Islantilla, Isla Cristina e Ayamonte hanno registrato inondazioni di case, negozi, edifici pubblici, sorpresi dall’aumento del livello dell’acqua a causa delle forti piogge. Nella provincia di Huelva, è stato attivato il livello 1 del Piano delle Emergenze, con oltre 600 chiamate ai soccorsi.

I Vigili del Fuoco del Consorcio Provincial de Valencia hanno eseguito una ventina di interventi tra la notte e l’alba in varie località, per soccorrere conducenti bloccati nei veicoli e per inondazioni di case ed edifici. I lavori si sono concentrati specialmente nella località di Xàtiva, dove le piogge sono state di 105,6 litri per metro quadrato, di cui 66,6 caduti in un’ora. A Maiorca, 4 strade sono state chiuse al traffico nelle prime ore di oggi a causa delle intense piogge , che hanno provocato inondazioni e frane.

La regione si trova sotto allerta arancione e le previsioni di piogge intense si manterranno durante tutta la giornata, secondo l’Istituto Nazionale di Meteorologia della Spagna.

