Previsioni Meteo: domenica dal clima settembrino in gran parte del Paese, ancora locali temporali al Sud

La circolazione instabile di matrice settentrionale, che ha interessato nelle ultime ore il Sud Italia anche con fenomeni violenti, sta via via, come da previsioni meteo, abbandonando l’Italia. Ancora per oggi, però, infiltrazioni di aria fresca continueranno a interessare le estreme aree meridionali dove saranno possibili ancora fenomeni temporaleschi sparsi, tuttavia sempre più circoscritti. Sul resto del paese, un promontorio anticiclonico di matrice subtropicali a cuore anche relativamente caldo per il periodo, sta progressivamente avanzando dal Marocco, Sudovest Mediterraneo verso i settori centrali del bacino, apportando bel tempo soleggiato e stabile su tutto il Centro Nord della nazione.

Andando più nel dettaglio per il tempo di oggi, la mattinata, come da previsioni meteo, si presenta stabile e soleggiata su gran parte del paese, eccetto il basso Adriatico e i settori estremi meridionali. Su queste aree, le correnti da Nord stanno apportando una nuvolosità più diffusa, anche con sviluppo di cumulonembi più importanti, come in queste ore sulla Puglia centrale, associati a rovesci e a temporali di una certa consistenza, in particolare sul Barese. Nubi con rovesci sparsi anche sulla Puglia meridionale e temporali anche sul Nord della Calabria, tra l’estremo Est del Cosentino, area Cariati, Terravecchia e il Nord Crotonese. Altre nubi con locali rovesci e temporali sullo Jonio centro-settentrionali in mare, sul resto dell’Italia tanto sole e bel tempo, salvo un po’ di nubi irregolari sparse qua e là sulla Sicilia, sul Nord della Puglia e in forma più localizzata sui settori alpini e prealpini. Per il pomeriggio continueranno a esserci più nubi, secondo le previsioni meteo, sulle aree meridionali, con qualche addensamento e rovesci sparsi o anche temporali tra il Sud della Campania, Sud Salernitano, la Lucania, la Puglia meridionale e la Calabria, localmente fenomeni sul Palermitano e sul Sudest della Sicilia, tra Ragusa e Siracusa. Occasionali addensamenti e qualche locale temporale anche sui rilievi interni centro-orientali della Sardegna e qualcuno sparso su Alpi e Prealpi. Continuerà il bel tempo prevalente sul resto del paese. Circa le temperature, esse sono attese ancora un po’ fresche sul Sud peninsulare e sulle isole maggiori, anche sotto media su questi settori, mentre su tutto il Centro Nord i valori sono attesi in aumento e anche un po’ sopra media. Le temperature massime potranno raggiungere anche punte di +30/+35°C sulle pianure interne soprattutto del Centro, fino a +30/+31°C anche su quelle settentrionali, su Campania e Nord Puglia; valori mediamente compresi tra +24 e +28°C sul resto del Sud e sulla Sicilia.