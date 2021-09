Previsioni Meteo: dalla prossima settimana l’autunno inizia a fare sul serio

MeteoWeb

Nelle nostre previsioni meteo sul medio-lungo periodo, ossia per il corso della prima decade di ottobre emesse appena nella giornata di ieri, abbiamo già rilevato una possibile azione più perturbata per la prossima settimana. Alla luce dei nuovi aggiornamenti, la tendenza a inclinazioni vistosa nel tempo verso prospettive decisamente autunnali è confermata. Proprio in coincidenza con l’avvio della prossima settimana, un incisivo affondo instabile nord-atlantico, a mezzo di un cavo depressionario abbastanza tagliente verso la Francia e la Penisola Iberica centro-orientale, si orienterà con asse sul Mediterraneo centro-occidentale. Dai settori meridionali del nostro bacino e dal Nord Africa l’azione depressionaria muoverà, verso l’Italia, intense masse di aria umida e calda decisamente perturbate.

I primi settori a essere interessati dai fronti perturbati, sarebbero quelli settentrionali e del medio-alto Tirreno, più esposti ad una prima circolazione di matrice occidentale o meridionale. Via via a seguire, però, ed è questa evoluzione che vogliamo sottolineare in questa sede, il ramo perturbato atlantico potrebbe spostarsi verso l’Europa centrale e i settori centrali del nostro bacino, andando ad incidere più direttamente nel cuore del Mediterraneo mentre via via, da Ovest, la pressione tenderebbe ad aumentare. Si configurerebbe, in tal modo, una classica azione perturbata con sistema vorticoso chiuso e con struttura che, per di più, andrebbe ponendosi con asse Nord/Sud, quindi più meridiano, prospetto barico nell’immagine in evidenza. Insomma, alla luce dei dati nuovi, la seconda parte della prima decade di ottobre, potrebbe proporre uno scenario spiccatamente autunnale sull’Italia, con piogge e temporali diffusi da Nord a Sud e con calo termico più apprezzabile ovunque. Difficile al momento valutare l’intensità dei fenomeni, ma potrebbero esserci le condizioni anche per maltempo localmente pesante su talune aree. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione nel tempo per la prossima settimana, apportando quotidiani aggiornamenti.