Previsioni Meteo: domani ancora nubi e piogge al Nord, il maltempo raggiunge anche il Centro/Sud

MeteoWeb

L’instabilità, presente da alcune ore su diverse aree centro settentrionali, anche forte tra Liguria e Toscana dovrebbe, secondo le previsioni meteo, persistere anche nella giornata di domani, quando potrebbe farsi più estesa al Centro e raggiungere anche alcuni settori meridionali. Con buona probabilità dovrebbe mostrarsi ancora inefficace sui settori meridionali estremi e sulla Sicilia, dove il tempo continuerebbe a essere stabile e abbastanza soleggiato. La circolazione di massima continuerebbe a porsi dai quadranti occidentali, leggermente più bassa in latitudine.

Stando agli ultimi dati modellistici, le previsioni meteo sarebbero per una mattinata, quella di venerdì 17 settembre, all’insegna di più nubi e piogge sull’Emilia-Romagna, sull’Est della Lombardia, specie parte sudorientale, su buona parte del Veneto, ma soprattutto meridionale, poi su alto Adriatico in mare e sul Friuli-Venezia Giulia, anche con rovesci e temporali sparsi. Molte nubi con rovesci e temporali anche sulla Toscana centro-settentrionale, sul basso Lazio, sulla Campania nordoccidentale, specie tra Casertano e Napoletano. Addensamenti con deboli piogge sparse tra il resto della Toscana, l’Umbria, il Lazio e i settori interni abruzzesi, ancora rovesci irregolari su Alpi nordorientali, tempo migliore altrove. Nelle ore pomeridiane, ancora molte nubi e rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e anche Lazio, più intensi sulla Toscana settentrionale e sui rilievi emiliani meridionali. Rovesci e temporali tra il basso Lazio, il Sud Abruzzo e il Molise, qui anche forti; locali temporali sulla Sardegna e altri verso la Campania centro-settentrionale e anche il Nord della Puglia; fenomeni più regolari sul resto del Centro e del Sud, tra Campania, Lucania e Puglia centro-meridionale. Rovesci sparsi e irregolari al Nordest, tra Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, tempo migliore e più asciutto sull’estremo Sud, essenzialmente Calabria, estremo Sud Puglia e Sicilia, ma tempo mediamente buono anche su Alpi centro-occidentali, al Nordovest e sulla Toscana meridionale o sudoccidentale. In riferimento alle temperature, secondo le previsioni meteo esse sono attese più miti e stazionarie al Centro Nord, in calo sulla Campania, pressoché stazionarie e più calde tra Puglia, Lucania, Calabria e isole maggiori, qui ancora con valori possibili fino a +34/+35°C in pianura.