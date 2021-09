Previsioni Meteo, domenica a due facce sull’Italia: molte nubi e forti temporali al Nord Italia, più sole e caldo al Sud e su parte del Centro

MeteoWeb

Le previsioni meteo ultime continuano a confermare il peggioramento del tempo per domenica prossima, 26 settembre, soprattutto sulle regioni settentrionali e dell’alto Tirreno. In un contesto ancora prevalentemente anticiclonico, un moderato cavo d’onda instabile di matrice atlantica riuscirebbe a solcare, lungo il bordo settentrionale dell’alta pressione, anche parte del Nord Mediterraneo, permettendo il transito di un fronte temporalesco responsabile di rovesci e temporali su diverse regioni del Nord. L’azione instabile oceanica, però, agirebbe in senso zonale, Ovest/Est, mostrandosi poco viva in termini meridiani, per cui su buona parte del Centro e ancor più al Sud non riuscirebbe a incidere, al più sarebbe in grado solo di determinare su queste aree un aumento di nubi irregolari.

Più nel dettaglio, le previsioni meteo computano, già per la notte tra sabato e domenica, un consistente aumento di nubi tra Piemonte e Liguria, con rovesci e temporali via via più diffusi, anche forti sul Golfo Ligure in mare e tra Savonese e Genovese occidentale. Addensamenti, locali temporali e rovesci anche verso l’Ovest Lombardia e localmente sull’Ovest dell’Emilia, nubi in aumento sul resto del Nord, ma più asciutto, e nubi in aumento con tempo asciutto anche sulla Toscana e sulla Sardegna. Per la mattinata di domenica, cieli diffusamente nuvolosi con rovesci e temporali diffusi tra Piemonte, Centro Ovest Lombardia, Emilia e, più forti, sulla Liguria centro-orientale. Addensamenti e qualche debole pioggia anche sul Nordovest della Sardegna, nubi in aumento e piogge in intensificazione, anche con temporali via via più forti, sulla Toscana occidentale, soprattutto tra Massa-Carrara, Lucchese e Livornese, anche Nord e Ovest Pisano. Nubi irregolari diffuse sul resto del Nord e del Centro, ma senza precipitazioni, ancora ampio soleggiamento sul basso Adriatico e al Sud, salvo più nubi irregolari sulle aree tirreniche e sulla Sicilia. Nel pomeriggio-sera di domenica, previsioni meteo all’insegna sempre di molte nubi, rovesci e temporali su Piemonte, più forti su Lombardia e ancora più forti sulla Liguria centro-orientale e sulla Toscana occidentale, qui anche con locali temporali violenti. Rovesci e temporali forti sull’Emilia, qualcuno sulle alte pianure romagnole e altri deboli-moderati irregolari verso il Trentino, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Ci sarebbero anche le condizioni per allerta tra il Levante Ligure e la Toscana occidentale per possibili fenomeni forti, fino anche a 100 mm o oltre, con rischio di locali dissesti o allagamenti lampo. Sul resto dei settori centrali e su quelli meridionali il tempo continuerebbe a essere mediamente più asciutto e anche con maggiori schiarite, sebbene con un aumento di nubi irregolari, in particolare al Centro e sulla Sicilia, schiarite più ampie sul basso Adriatico e su estremo Sud peninsulare. In riferimento al campo termico, le previsioni meteo computano valori tutti sopra norma, ma in maniera più accentuata sulle regioni centro-meridionali peninsulari e sulla Sardegna, con massimi ancora oltre +30°C, fino a +37°C sull’isola.