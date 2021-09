Previsioni Meteo: domenica con residua instabilità al Sud, poi breve tregua prima di un nuovo possibile peggioramento

MeteoWeb

Stando alle ultime previsioni meteo, l’instabilità per la giornata di domenica 12 settembre, potrebbe essere decisamente più blanda, o comunque più circoscritta e in via di cessazione sulle regioni meridionali. Infatti, la bassa pressione responsabile del maltempo ancora in queste ore, potrebbe evolvere in maniera più veloce verso Sudest e comportare un progressivo miglioramento anche al Sud. Resterebbe una circolazione settentrionale in grado, tuttavia, di apportare ancora locali rovesci o temporali soprattutto sulla Calabria ionica, di più sul Crotonese, localmente sulla Puglia centro-meridionale e in forma molto isolata sull’Est della Sicilia, sui settori interni sardi e su qualche altro rilievo del Sud peninsulare. Addensamenti e qualche temporale sui rilievi alpini nordorientali e su quelli dell’Appennino settentrionale, tra Emilia, Nord Toscana e Levante ligure, tempo in prevalenza asciutto e ampiamente soleggiato sul resto del paese.

A seguire, per i primi due giorni della prossima settimana, un promontorio anticiclonico proveniente da Ovest potrebbe ulteriormente rinforzarsi, secondo le previsioni meteo, proprio verso il Mediterraneo centrale, seppure per una fase temporanea, e arrecare una più ampia stabilità su tutto il paese, anche con temperature in progressivo aumento da Nord a Sud, con valori addirittura sopra la media verso metà mese. A limite andrebbe evidenziato, soltanto nel pomeriggio sera di martedì 14, un progressivo aumento di nubi sull’alto Tirreno e al Nordovest, poi verso i settori alpini e prealpini centro-orientali, con arrivo di qualche prima locale precipitazioni su questi settori. A seguire, da metà mese, e quindi anche la metà settimana prossima, la pressione potrebbe nuovamente cedere a iniziare da Ovest, per l’arrivo di aria più umida e instabile atlantica con un nuovo peggioramento del tempo, dapprima al Nord e poi anche verso il medio-alto Tirreno. Ulteriori dettagli sul possibile nuovo guasto del tempo da metà mese, nei nostri quotidiani aggiornamenti sul medio-lungo periodo.