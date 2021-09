Previsioni Meteo: domenica di violento maltempo al Nord, attesi fino a 150/200 mm con rischio alluvioni

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il tempo è tornato a peggiorare su diverse regioni settentrionali già dalla notte scorsa. In seno a un ramo instabile di matrice nordatlantica, in affondo fino all’alto Tirreno, scorrono correnti umide e perturbate da Ovest Nordovest con la formazione anche di un vortice depressionario in azione dal Sudest della Francia verso il Nord Italia. La struttura ciclonica ha una corrispondenza anche alle quote medio-basse, quindi con depressione al suolo sui 1009 hpa, attiva già in queste ore sulle nostre regioni settentrionali, specie centro-occidentali. Dunque, già molte nubi, piogge e temporali tra il Piemonte e l’alta Lombardia e fenomeni che, su diverse aree, stanno già assumendo carattere decisamente importante, con accumuli parziali sui 100 mm su alto Piemonte.

Previsioni meteo per piogge e temporali anche sulla Toscana centro-settentrionale, localmente su Emilia, in forma irregolare sul resto della Lombardia e verso il Trentino, anche localmente Veneto, occasionalmente verso il Friuli-Venezia Giulia. Per tutto il resto della giornata, il Nord e il medio-alto Tirreno continueranno a essere interessati da nubi e precipitazioni, che si faranno ancora più intense sul Centro Nord Piemonte, Centro Nord Lombardia. Massima allerta su queste aree perché entro la mezzanotte sono attesi altri ingenti accumuli di pioggia per fenomeni forti o spesso violenti e a carattere di nubifragio: possibili accumuli entro sera fino a 200 mm se non oltre ed elevato rischio di dissesti o anche locali alluvioni in particolare tra il Centro Nord Biellese, il Nord Vercellese, il Nord Novarese, il Verbano, l’Ossola, localmente anche sul Varesotto. Rovesci e temporali spesso forti anche su Milanese, Bergamasco, Comasco, Lecchese, sulla Valle d’Aosta centro-occidentale, localmente sul Trentino, anche su queste aree con rischio di qualche allagamento lampo. Rovesci e temporali moderati o forti sul Centro Nord della Toscana, con possibili allagamenti lampo anche qui, specie tra Lucchese e Nord Pisano. Rovesci e temporali più irregolari tra il Centro Nord della Sardegna, i settori tirrenici centrali e il resto del Nord. Tempo migliore e più soleggiato sul medio-basso Adriatico, al Sud, sul resto della Sardegna e sulla Sicilia, magari solo con un po’ di nubi irregolari qua e là. Qualche addensamento occasionale verso sera sulla Campania meridionale, qui non escluso anche con qualche locale, debole pioggia. Le temperature sono attese, secondo le previsioni meteo, ancora piuttosto elevate sul medio-basso Adriatico e al Sud, fino a punte di +38°C e oltre sulla Sicilia, punte fino a +29 e +30°C sul medio Adriatico, fino a +33/+35° sul Sud peninsulare. Temperature mediamente tra +24 e +28°C in pianura sul resto dell’Italia, con valori più nella norma o anche leggermente sotto in presenza di nubi e fenomeni.