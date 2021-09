Previsioni Meteo: fine settimana all’insegna dell’instabilità, più accanita su alcune regioni

MeteoWeb

Il flusso instabile occidentale che, come da previsioni meteo, si farà via via più intenso nel corso dei prossimi giorni, insisterà fino a tutto il fine settimana, caratterizzando anche il weekend. L’evoluzione in via generale computa il passaggio di una prima onda instabile per giovedì 16, poi una persistenza di correnti occidentali, magari meno ondulate ma comunque in grado di apportare su buona parte della penisola anche relativamente umida, nubi irregolari e pioggia rovesci sparsi su buona parte dei settori. Per il fine settimana, la circolazione moderatamente instabile di matrice oceanica, persisterà con prospettive di possibile nuovo incremento depressionaria soprattutto sulle regioni settentrionali nel corso di domenica.

Più nel dettaglio, per la giornata di sabato 18, un flusso di aria umida proveniente dalla Francia, potrebbe agire in maniera più diretta, secondo le previsioni meteo, sulle regioni settentrionali, apportando addensamenti diffusi associati a rovesci e a temporali sparsi, localmente di moderata-forte intensità, soprattutto sulla Liguria, sull’alto Tirreno, poi verso l’alto Adriatico e la Venezia Giulia. Infiltrazioni di correnti umide penetrerebbero anche verso le regioni centrali, verso la Sardegna e fino localmente alla Campania e alla Puglia, anche qui con nubi irregolari diffuse e rovesci o temporali sparsi qua e là, tuttavia più localizzati e meno intensi. Le correnti occidentali risulterebbero un po’ meno influenti verso l’estremo Sud, Sicilia, Calabria e settori ionici, qui con nubi irregolari, ma senza fenomeni degni di nota o del tutto assenti. Per la giornata di domenica 19, le previsioni meteo computano, in un contesto sempre caratterizzato da correnti umide occidentali, la possibile azione di un minimo depressionario francese in avvicinamento verso il Nord Italia.

Se la previsione sarà confermata, come piuttosto probabile, oltre a un’instabilità irregolare sulle aree del medio-basso Tirreno e sull’Appennino centrale, determinata ancora dall’insistenza di correnti umide oceaniche, persisterebbero i temporali e i rovesci diffusi sulle regioni settentrionali, magari qui ancora più forti soprattutto sui settori centro-orientali in genere, specie alpini, prealpini e sulle alte pianure venete-lombarde. Nella giornata festiva, probabilmente l’influenza instabile sarebbe minore verso le regioni del medio-basso Adriatico, su quelle ioniche e sul Sud della Sicilia, qui con nubi irregolari, ma scarsi fenomeni. Per tutto il fine settimana, le temperature continuerebbero a mantenersi sopra la media un po’ ovunque, di più al Sud, con valori massimi fino a +34/+35°C o persino +36°C localmente in pianura sull’estremo Sud peninsulare e sulla Sicilia. Possibile calo al Centro Nord nel corso di domenica. Ulteriori dettagli sul tempo per il prossimo fine settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti