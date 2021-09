Previsioni Meteo: più fresco e ricorrente instabilità nella prossima settimana

MeteoWeb

L’evoluzione di massima sul tempo per la prossima settimana sembra abbastanza delineata, con previsioni meteo all’insegna di una circolazione certamente più instabile di matrice nordoccidentale e progressivamente anche più fresca. L’alta pressione si defilerebbe più a Ovest, lasciando aperto un corridoio instabile dal Regno Unito, attraverso la Francia, verso l’Italia, il Mediterraneo centro-orientale e anche l’Est Europa. In alcune simulazioni modellistiche, si affaccia anche l’ipotesi del possibile avvento di nuclei vorticosi alle medie quote atmosferiche in grado di portare veloci ciclogenesi in azione anche su diverse nostre regioni. Circa questa ipotesi barica, sostanzialmente più cattiva, non c’è, però, al momento una univocità di vedute da parte dei vari centri di calcolo, ma resta una ipotesi crescente nelle probabilità evolutive.

Al di là, tuttavia, di possibili fasi di maltempo più crudo, certamente la prossima settimana sarebbe caratterizzata, secondo le previsioni meteo, da un via via di nubi associato magari anche a locali rovesci sparsi qua e là, tuttavia sembrerebbe una fenomenologia non particolarmente importante nella prima parte della settimana o, semmai, fenomeni più significativi a incidenza piuttosto localizzata. Le dinamiche attualmente computate, vorrebbero fenomeni più ricorrenti verso metà settimana, a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre, magari di più sulle aree centro-orientali dal Nord e poi su quelle dal medio-basso Adriatico e meridionali. Nel frattempo, il campo termico dovrebbe progressivamente diminuire, secondo le previsioni meteo, fino anche a portarsi su valori un po’ sotto media, soprattutto sulle aree adriatiche e meridionali per inizio ottobre. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo per la prossima settimana nei nostri quotidiani aggiornamenti.