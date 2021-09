Previsioni Meteo: domenica di forte maltempo al Nord, picchi di 150/180 mm e pericolo dissesti

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, un pesante maltempo si sta abbattendo su diverse aree settentrionali. Responsabile del peggioramento è un cavo depressionario atlantico in seno a una circolazione instabile secondaria nord-oceanica, ma piuttosto incisiva e con curvatura ciclonica in prossimità proprio dell’alto Tirreno e del Nordovest italiano, anche con annesso nucleo vorticoso in quota. In queste ore mattutine, i settori più esposti a forti temporali sono soprattutto quelli liguri centrali e poi via via verso il Levante Ligure tutto, ma precipitazioni forti o violente sono attese verso l’Emilia, localmente verso l’alta Toscana, e piogge o temporali diffuse sulla Lombardia centro-orientale, verso il Trentino e anche il Veneto, soprattutto centro-meridionale.

Nel corso della mattinata e poi ancor più nel corso della giornata, le aree più direttamente esposte a fenomeni importanti saranno soprattutto la Liguria centro-orientale, l’alta Toscana, l’Emilia Romagna un po’ tutta, ma di più l’Emilia e ancora la Lombardia centro-occidentale, il Trentino, il Veneto, soprattutto centro-meridionale, la Venezia Giulia e parte del Friuli. Massima allerta tra il Genovese, l’alta Toscana, l’Emilia occidentale, soprattutto area del Parmense, anche del Piacentino, Reggiano, specie settori centro-meridionali di queste province emiliane, per possibili accumuli imponenti fino a 150/180 mm e rischio di dissesti, allagamenti lampo e anche trombe d’aria. Ma fenomeni forti riguarderanno anche il resto dell’Emilia-Romagna, dove le precipitazioni saranno diffusamente sopra i 40/50/60 mm. Temporali forti o violenti fino a 40/60 mm possibili anche sulla Lombardia centrale, fino a 30/40 mm sul basso Veneto e sulle coste romagnole. Rovesci e temporali possibili in forma più irregolare sul resto del Nord, anche verso la Toscana in giornata e poi sulle Marche. Nubi irregolari verso il medio Tirreno, soprattutto sul Centro Nord Lazio, anche sulla Sardegna, qui con maggiori addensamenti sui settori settentrionali e locali piogge e rovesci; tempo in prevalenza stabile e più soleggiato sul resto d’Italia, soprattutto sul resto del Centro, al Sud, sul resto della Sardegna e sulla Sicilia, salvo un aumento di nubi irregolari sui settori tirrenici e sulla Sicilia. Temperature in calo al Nord, stazionarie e molto calde al Centro Sud, fino a +33°C sui settori pianeggianti peninsulari, anche +36/+37°C sulla Sardegna meridionale.