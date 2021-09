Previsioni Meteo, il maltempo si accanisce su diverse regioni: oltre 100 mm di pioggia, locali dissesti e allagamenti lampo

MeteoWeb

L’azione instabile di matrice occidentale, annunciata nelle ultime previsioni meteo, sta prendendo sempre più piede su diverse regioni, in particolare del medio-alto Tirreno e settentrionali. La giornata odierna si mostrerà progressivamente sempre più perturbata su queste aree, all’insegna di rovesci e temporali diffusi, spesso forti o anche localmente violenti. In seno alle correnti sud-occidentali perturbate, mosse da un cavo depressionario in affondo fino alla Spagna e poi ancora più a Sud, verso il Marocco, transiterà un fronte temporalesco che si mostrerà particolarmente accanito tra la Liguria centro-orientale, la Toscana, la Lombardia poi diffusamente verso Nordest. Addensamenti nuvolosi riguarderanno anche il medio Adriatico, con qualche piovasco sparso, ma qui decisamente irrilevante, mentre, entro sera, locali temporali potranno raggiungere anche il medio Tirreno. Poco o per nulla interessati il basso Tirreno, il Sud peninsulare e le isole maggiori, qui con tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato. Ma vediamo il dettaglio fino alla mezzanotte prossima.

Per la mattinata, le previsioni meteo computano il fronte temporalesco già in piena azione sull’alto Tirreno, tra la Toscana, soprattutto centro-settentrionale, la Liguria centro orientale, l’Emilia-Romagna, la Lombardia, con rovesci e temporali diffusi, più forti e più ricorrenti tra il Levante ligure, lo Spezzino, il Nord della Toscana, l’Emilia e, più tardi, sulla Lombardia. Rovesci in trasferimento verso il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, Alpi e Prealpi centro-orientali e temporali in intensificazione anche verso la Toscana centrale in tarda mattinata o verso le ore centrali. Piogge più irregolari sul resto del Nord e addensamenti con qualche piovasco sulla Sardegna centro-occidentale, occasionalmente fino a metà mattinata anche su medio Adriatico qui, però, con fenomeni decisamente scarsi. Bel tempo e sole prevalente sul medio-basso Tirreno, al Sud e sulle isole maggiori, salvo più nubi irregolari sulla Puglia, localmente sulle aree interne appenniniche.

Per le ore pomeridiane e serali, stando alle previsioni meteo, continuerà il maltempo diffuso al Nord con piogge e temporali su buona parte dei settori, un po’ meno sull’estremo Nordovest e Ovest Piemonte, meno anche sulla Romagna e basso Veneto. Attenzione a fenomeni ancora forti, localmente anche violenti tra il Levante ligure, il Genovese, lo Spezzino e la Toscana, dove localmente potranno esserci accumuli fino a 80/100 millimetri o persino oltre, con rischio di locali dissesti e allagamenti lampo. Rovesci e temporali forti, localmente violenti anche sulla Lombardia, poi verso il Friuli-Venezia Giulia, anche qui con rischio di qualche locale dissesto per accumuli di pioggia importanti in unità di tempo ridotta. Addensamenti via via più intensi con rovesci o locali temporali più determinati, soprattutto in serata o verso sera, dapprima sulla Sardegna, poi verso il resto della Toscana, il Centro Nord Lazio e localmente anche l’Umbria. Tempo migliore sul resto del Centro Sud, salvo nubi irregolari e qualche addensamento ma scarsi fenomeni associati e anche ampiamente soleggiato. Le temperature sono attese, stando alle previsioni meteo, in lieve calo al Centro Nord, stazionarie e più calde della norma al Centro Sud, specie al Sud, con valori massimi che potranno spingersi sulla Puglia e sulle isole maggiori fino a +35/+36°C in pianura; valori mediamente compresi tra +24 e +28°C al Centro-Nord.