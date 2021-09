Previsioni Meteo: inizio settimana all’insegna del bel tempo e del gradevole clima estivo settembrino

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, sull’Italia è arrivato un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che per qualche giorno, al Nord un paio, al Centro Sud di più, arrecherà condizioni di diffusa stabilità. In questa sede, vaglieremo l’evoluzione attesa per questo avvio di settimana, quindi per oggi lunedì e per domani, martedì 14, con contesto generale all’insegna del bel tempo prevalente anche se resteranno, essenzialmente per oggi, residue infiltrazioni di aria fresca lungo il bordo orientale anticiclonico che riguarderanno localmente qualche area meridionale ancora con possibili fastidi ma, sul resto delle regioni, il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato. Ecco il dettaglio per oggi e domani.

Nella mappa interna con simboli, abbiamo evidenziato una evoluzione di sintesi, per oggi e domani, nella quale è bene visibile la prevalente stabilità su buona parte del paese. La mattinata odierna si presenta soleggiata, salvo poche nubi irregolari sulla Calabria tirrenica meridionale, sullo Stretto di Messina, occasionalmente sui rilievi settentrionali siciliani e su quegli alpini e prealpini, soprattutto occidentali e orientali. Per le ore pomeridiane di oggi, le previsioni meteo continuano a computare sole e bel tempo prevalenti, fatta eccezione per la Calabria centro-meridionale e per la Sicilia settentrionale, dove sono attesi addensamenti associati a locali rovesci e temporali sparsi. Qualche isolato fenomeno non è escluso anche sui rilievi interni sardi e altri davvero occasionali sull’Appennino tra Molise e Nord Campania, area Matese. Altrove tempo mediamente soleggiato, salvo addensamenti possibili localmente sui settori alpini e prealpini. Per la giornata di domani, martedì 14, l’alta pressione continuerà a essere dominante, secondo le previsioni meteo, con cieli in prevalenza sereni e soleggiati, salvo un aumento di nubi nelle ore pomeridiane e serali su Ovest Alpi associato a locali rovesci e temporali. Le temperature sono attese, sia per oggi che per domani, più o meno stazionarie su valori tipici del periodo o anche un po’ sopra norma, specie al Centro Nord, e punte massime in pianura intorno ai +33/+35°C, valori medi compresi tra +24 e +30°C.