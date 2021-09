Previsioni Meteo: manovra anticiclonica a sorpresa, scongiurato il nuovo peggioramento nel corso di questa settimana

MeteoWeb

Nelle ultime previsioni meteo del fine settimana scorsa, abbiamo evidenziato una ipotesi evolutiva, per questa settimana appena avviata, all’insegna di un possibile nuovo peggioramento del tempo, con arrivo di correnti nordoccidentali via via più fresche e instabili. In realtà, gli ultimissimi aggiornamenti cambiano radicalmente l’evoluzione praticamente cancellando il peggioramento. Una disposizione meridiana della circolazione ci sarà, ma l’isolamento di una bassa pressione in prossimità della Spagna, incentiverà, lungo l’ascendente depressionario, un promontorio nord-africano a sorpresa e anche in rapida estensione verso il bacino centrale del Mediterraneo il quale promontorio, a sua volta, darà una spallata alla cavo instabile nord-atlantico, deviandolo verso l’Est Europa.

Dunque, l’ipotesi di nuovo peggioramento del tempo, soprattutto fino a venerdì, sfumerebbe, invece al suo posto si affermerebbe una temporanea alta pressione. Magari nei prossimi giorni e fino a metà settimana circa, l’azione meridiana si sentirebbe comunque, con l’avvento di correnti più fresche da Nord, calo generale delle temperature, soprattutto sulle regioni del medio-basso Adriatico e al Sud, ma senza grosse conseguenze, salvo un po’ di nubi irregolari qua e là e qualche pioggia inizialmente, tra martedì e mercoledì, sul medio Adriatico, sui settori relativi appenninici, sulle isole maggiori e sulla Sardegna. I nuclei instabili legati all’azione da Nord, transiterebbero troppo a Est rispetto alle nostre regioni, quindi senza incidenza significativa in termini di fenomeni. Per di più, tra giovedì e venerdì, l’alta pressione in aumento comporterebbe condizioni prevalenti stabilità, di ampio soleggiamento e con temperature in aumento. Da rilevare, secondo le previsioni meteo, un nuovo possibile cedimento dell’alta pressione nel corso del fine settimana prossimo, soprattutto verso domenica, quanto le correnti instabili atlantiche potrebbero tornare a prendere il sopravvento e arrecare piogge e temporali nuovamente diffusi su diverse regioni. Maggiori dettagli sull’evoluzione per il weekend nei nostri prossimi aggiornamenti serali.