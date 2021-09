Previsioni Meteo: piogge diffuse e temperature in calo, nuovo affondo instabile tra il 22 e il 24 settembre

MeteoWeb

Dopo la nuova recrudescenza del maltempo attesa, secondo le previsioni meteo, nel corso di domenica 19 settembre, in particolare sulle regioni settentrionali, localmente al Centro, una nuova offensiva instabile andrebbe preparandosi per il corso della prossima settimana. Le ultime simulazioni modellistiche la collocherebbero tra mercoledì 22 e venerdì 24, magari anche con anticipi a martedì 21 e con possibili strascichi successivi verso l’ultimo weekend di settembre. L’azione instabile prenderebbe piede da un cavo depressionaria proveniente dal Nordest Europa, già latente sull’Europa centrale e sulla Francia, poi in progressivo affondo verso il Mediterraneo settentrionale e a seguire verso quello occidentale.

Le attuali previsioni meteo, computerebbero l’innesco di una circolazione depressionaria in prossimità delle Baleari e del Mediterraneo sud-occidentale, alimentata da aria più fresca e umida proveniente dal Nord Atlantico e altra umida e più calda in arrivo dall’Algeria. Si tratta di una evoluzione oltre le 96 ore, per cui la collocazione del minimo è ancora piuttosto approssimativa, ma la sua presenza in quell’area, per di più in concomitanza anche con altri cavi instabili nordoccidentali verso il bacino centrale del Mediterraneo, indicherebbe certamente una diffusa instabilità che potrebbe riguardare un ampio settore mediterraneo, tra la Francia meridionale, la Spagna e diverse regioni italiane. In riferimento all’instabilità nostrana, le regioni più esposte a questo tipo di circolazione sarebbero la Sardegna e le aree tirreniche in genere, soprattutto dalla Toscana alla Campania, ma anche i settori appenninici centrali. Occasione per nubi e rovesci naturalmente ci sarebbero anche per il resto d’Italia, tuttavia al Nord, sulle aree adriatiche e sul resto di quelle meridionali, i fenomeni potrebbero essere più irregolari e discontinui. La temperatura, rispetto ai valori attuali e anche rispetto a quelli dei giorni appena precedenti la fase in esame, sarebbero, secondo le previsioni meteo, in generale calo, soprattutto al Centro Sud, con ritorno in media un po’ ovunque. Ulteriori dettagli sul possibile nuovo guasto del tempo nel corso della prossima settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti.