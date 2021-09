Previsioni Meteo: nuovo intenso peggioramento nel fine settimana, allerta temporali per domenica 19 al Centro/Nord

MeteoWeb

Come già evidenziato in precedenti previsioni meteo per il weekend, la circolazione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, continuerà a essere disposta dai quadranti occidentali, ancora con afflusso di correnti relativamente umide e instabili e tempo che continuerà a essere compromesso su alcuni settori. Anche gli ultimi aggiornamenti confermano questa tendenza, tuttavia evidenziano una maggiore fase perturbata, essenzialmente per la giornata di domenica 19. In questa sede, dettaglieremo proprio sull’evoluzione di massima per il giorno festivo del prossimo fine settimana, quando localmente potrebbe tornare anche il maltempo di una certa intensità.

A determinare una nuova accentuazione di rovesci e temporali, dopo quelli più presenti nella giornata di sabato 18, ma decisamente più deboli e irregolari, oltre che circoscritti al Nord, sarebbe, secondo le previsioni meteo, il transito di un circoscritto vortice depressionario proveniente dalla Francia e che attraverserebbe tutto il Nord Italia, nella giornata di domenica, per poi dissolversi verso l’Est Europa. Il nucleo perturbato inciderebbe in maniera determinata essenzialmente al Nord e localmente sull’alto Tirreno, sarebbe, invece, meno offensivo per il resto d’Italia, anche se nubi, rovesci e temporali sparsi raggiungerebbero anche le regioni centrali. Tuttavia, rilevavamo che sarebbero le aree settentrionali quelle più esposte a una maggiore perturbabilità, con il rinnovo di rovesci e temporali diffusi su queste aree, localmente anche di forte intensità, in particolare tra alto Piemonte, alta Lombardia, localmente sul Trentino-Alto Adige, alto Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. Possibili accumuli fino a 60/80/100 millimetri tra il Nordest Piemonte, l’area Ticino e i settori laghi lombardi, con rischio di qualche dissesto, anche in considerazione delle piogge nei giorni precedenti. Piogge diffuse, moderate o forti, anche sulle medie e alte pianure settentrionali in genere, su buona parte dei restanti settori veneti e anche tra il Levante Ligure e la Toscana centro-settentrionale. Fenomeni più e irregolari sul resto del Centro, ma localmente anche di buona intensità, tempo più asciutto, invece, al Sud, salvo anche qui un aumento di nubi irregolari. Circa le temperature, sono attese, secondo le previsioni meteo, più o meno stazionarie, con valori ancora piuttosto elevati al Sud e in Sicilia, dove le punte massimo potranno ancora raggiungere i +34/+36°C, valori in lieve calo al Centro Nord, di poco sopra la media o anche in media entro sera.