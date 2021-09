Previsioni Meteo: oggi e domani blanda circolazione instabile al Centro/Sud e locali temporali

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, sul Mediterraneo centrale la circolazione continua a essere di matrice settentrionale, moderatamente fresca rispetto alla fase stagionale. In prossimità del suolo, la pressione è su livelli medio-alti, alle quote medie atmosferiche, invece, continua a essere presente una blanda circolazione instabile anche con accenno di circolazione ciclonica, tuttavia non ancora ben strutturata. L’afflusso di aria più fresca da Nord e l’avvio di una circolazione blandamente ciclonica, daranno luogo, però, ha una certa instabilità, non particolarmente estesa né particolarmente intensa, piuttosto localizzata, ma pur presente sia oggi che domani, in particolare al Centro Sud, occasionalmente sui settori alpini e prealpini.

Più nel dettaglio, per oggi, mercoledì 8 settembre, le previsioni meteo computano già addensamenti in mattinata sul basso Tirreno, tra il Nordest della Sicilia, il Messinese, le Isole Eolie e la Calabria meridionale, soprattutto il Reggino, associati a locali rovesci o anche temporali, più intensi proprio sullo Stretto e tra Messina e Reggio Calabria. Locali temporali anche sullo Jonio centro-settentrionale in mare, di fronte alle coste del Crotonese-Catanzarese. Nubi irregolari diffuse e addensamenti sui settori alpini e prealpini e sul Centro Ovest e Piemonte, ma qui ancora con scarsi fenomeni o soltanto qualche piovasco occasionale. Per il resto, tempo in prevalenza più asciutto e soleggiato, salvo nubi irregolari sull’Appennino centrale, soprattutto tra basso Lazio, sud Abruzzo e Ovest Molise, e nubi irregolari, ma qui medio-alte, sulla Sardegna centro-occidentale. Per le ore pomeridiane sono attese un po’ più di nubi cumuliformi in sviluppo al Centro Sud, con qualche rovescio o temporale abbastanza localizzato, maggiormente probabile tra la Puglia, la Lucania, localmente la Calabria e la Sicilia, temporali possibili anche sulla Sardegna soprattutto centro-occidentale e meridionale. Addensamenti su Alpi e Prealpi con qualche temporale sparso, ma in forma piuttosto localizzata, tempo più asciutto e soleggiato sul resto del paese. Nella giornata di domani, sono attese più nubi al Sud, con qualche rovescio o temporale sparso, locali temporali anche sulla Sicilia, soprattutto centro-occidentale e meridionale. Addensamenti con qualche rovescio o temporale sulla Sardegna, qui attenzione perché potrà peggiorare in maniera più intensa nel pomeriggio-sera, soprattutto sulla parte meridionale, Sud Cagliaritano, con temporali anche forti, poi in estensione verso il Canale di Sardegna orientale in serata. Qualche addensamento con possibili scrosci di pioggia o isolati temporali ancora su Alpi e Prealpi, localmente anche sulle aree interne del medio Tirreno, soprattutto sul Lazio e sui settori appenninici tra Lazio e Abruzzo; continuerà un tempo più asciutto e più soleggiato sul resto dei settori centro-settentrionali. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, secondo le previsioni meteo, con valori sempre un po’ sotto la norma al Centro Sud in genere e sulla Sicilia, più o meno nella norma altrove.