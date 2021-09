Previsioni Meteo: insistono infiltrazioni di aria umida atlantica, giornata all’insegna dell’instabilità localizzata

MeteoWeb

Le previsioni meteo delle ultime ore avevano computato, per oggi, ancora una certa instabilità, tuttavia in forma più circoscritta e anche meno intensa. Ciò a causa di un temporaneo rialzo della pressione, soprattutto alle quote medio-alte con, tuttavia, uguale afflusso di correnti umide oceaniche, ma meno instabili rispetto a quelle di ieri. Per quest’oggi, maggiormente esposte al flusso ancora da Ovest, sarebbero soprattutto le regioni settentrionali, specie nelle ore più calde della giornata e anche in serata, mentre addensamenti mattutini riguarderebbero l’estremo Sud peninsulare, soprattutto il Sud della Puglia e la Calabria anche qui con precipitazioni. Ecco più nel dettaglio il tempo fino alla mezzanotte prossima.

In mattinata, previsioni meteo all’insegna di nubi più diffuse soprattutto sull’estremo Sud, di più sullo Jonio settentrionale in mare, sulle coste o primo entroterra del Crotonese, Est Catanzarese, con rovesci sparsi e locali temporali su questi settori. Addensamenti anche sul basso Tirreno in mare, in prossimità delle Isole Eolie e verso le coste del Reggino, anche con qualche locale scroscio di pioggia, e più nubi con locali rovesci o temporali anche su alta Lombardia, soprattutto tra Varesotto e Comasco, e sull’alto Adriatico in mare, di fronte alle coste Romagnole di Comacchio. Prevale un tempo asciutto e ampiamente soleggiato altrove. Per le ore pomeridiane e serali, stando alle previsioni meteo, una maggiore instabilità dovrebbe svilupparsi sui settori centro occidentali del Nord, tra Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria, localmente anche con fenomeni forti sulle Prealpi del Bergamasco, Bresciano e ancor più tra il Levante ligure e l’alta Toscana, quindi sulle province di Massa-Carrara e anche del Lucchese, Pisano occidentale. Nubi con rovesci irregolari tra il resto della Toscana centro-settentrionale e orientale, l’Umbria e le Marche e qualche rovescio ancora sulla Puglia, sul basso del Tirreno in mare e sui settori ionici tra Calabria e Est Sicilia. Continuerebbe un tempo più asciutto e soleggiato sul resto del paese. Le temperature sono attese, secondo le previsioni meteo, in nuovo lieve aumento e sopra la media al Centro Sud, sino addirittura a +36/+37°C sulla Sicilia se non anche oltre, tra +27 e +33°C sul resto del Centro Sud nelle pianure interne, naturalmente meno sulle coste. Temperature stazionarie e miti al Nord, mediamente sui +23/+26°C.